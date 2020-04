Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Alte noua DECESE provocate de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 628 de morți Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620 Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția…

- Ziarul Unirea Inca cinci pacienți au DECEDAT de COVID-19, in Romania: Unul dintre ei avea doar 39 de ani Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca inca cinci pacienti cu COVID-19 au murit. Bilantul deceselor in epidemia din Romania a ajuns la 524. Deces 520 Barbat, 39 ani din județul Arad. Data internarii:…

- Noua decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost raportate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul din Romania a ajuns la 507 morți. Deces 499 Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 4 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 482.Citește și: Alexandru Rafila anunta ca in toamna am putea avea primul medicament impotriva COVID-19. A fost testat cu succes in SUA „Deces 479 Femeie, 83 ani din județul…

- Alte 11 noi decese cauzate de COVID-19 au fost raportate, astazi, in Romania, iar bilanțul oficial urca la 445 de morți, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Deces 435 Femeie, 58 ani din județul Ialomița Internata in Spitalul Județean de Urgența Slobozia in data de 10.04.2020. Rezultat pozitiv pe…

- Inca doua decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus din Neamț și Bacau au fost anunțate joi dimineața de Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de doua femei, de 75 și de 84 de ani. Bilanțul deceselor in Romania ajunge la 94. Potrivit GCS, o femeie de 75 de ani, din județul Neamț, a murit…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 3 decese din cauza COVID-19, numarul total al morților ajungand la 85. Cele trei persoane care au murit sufereau și de alte boli. Deces 83. Femeie, 54 ani, din București. Bolnava a decedat la 45 de minute dupa prezentare in UPU- SUU București (prezentare in…