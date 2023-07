Stiri pe aceeasi tema

- 40 de pompieri romani, care se afla in prezent in zona Attica din Grecia, vor fi mutati in Insula Rodos, care este afecatta puternic de incendiile de vegetație anunta Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU).

- Avand in vedere dinamica incendiilor de vegetație și de padure inregistrata in Republica Elena, alți 40 de pompieri romani care fac parte din modulul I, poziționat in zona Attica, vor fi dislocați in sprijinul colegilor lor din insula Rodos, teritoriu puternic afectat de arderile necontrolate. Astfel,…

- Incendiile de vegetație din Grecia fac ravagii in continuare. Colonelul Alexandru Csilik, comandantul unui modul specializat pentru stingerea incendiilor de padure a vorbit despre lupta pompierilor romani cu flacarile din insula Rodos.

- Cei 52 de pompieri, ajunși in aceasta dimineața in Rodos, intervin pentru stingerea mai multor incendii care se manifesta in Sud-Estul insulei. Din cauza vantului puternic și a temperaturilor ridicate, incendiile s-au propagat la cladirile aflate in proximitatea vegetației uscate și a padurii. Colegii…

- Grecia este in fața unuia dintre cele mai mari dezastre naturale din istorie. Toata țara este sub alerta de incendiu, iar in sudul Republicii Elene, regiunile și insulele sunt colorate cu portocaliu și roșu, adica pompierii sunt siguri ca acolo incendiile vor face ravagii. Peste 20.000 de turiști au…

- Mii de turiști au fost evacuați in ultimele ore din Rodos, insula care arde de o saptamana deja. Printre ei sunt și 30 de turiști romani care erau acolo in vacanța. In aceasta dimineața, pe insula Rodos au ajuns 52 de pompieri romani. Situația este dramatica și in Corfu, unde au izbucnit noi focare…

- In cursul diminetii de astazi, pompierii romani din modulul national de stingere, desfasurat in Grecia incepand de vineri, 21 iulie, au ajuns pe insula Rodos, o zona grav afectata de incendii. Pompierii romani se vor angaja in misiunea de limitare a propagarii incendiilor in zonele afectate din insula…