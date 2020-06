In cursul zilelor de joi și vineri, un numar de 12 pacienți, internați la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, au fost declarați vindecați de COVID-19 și au fost externați, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive in cazul acestora au ieșit negative. Potrivit reprezentanților unitații medicale, cel mai tanar […] Citește Alți 12 pacienți, intre care un copil de un an, declarați vindecați de COVID-19 și externați de la Spitalul din Alba Iulia in Alba24 .