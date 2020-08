Alte victime în intersecţiile de pe strada Râului Un alt accident rutier a avut loc pe strada Raului din Craiova. Un taxi a fost lovit in plin de un autoturism care nu i-a acordat prioritate si a fost proiectat intr-un imobil. In urma accidentului au fost raniti taximetristul si doua pasagere din taxi. Un accident asemanator a avut loc la jumatate lunii mai, tot pe strada Raului. Un taxi a fost lovit in plin de un autoturism, iar patru persoane din taxi au decedat. Autoritatile au sustinut ca vor semaforiza mai multe intersectii de pe Raului, insa pana acum nu s-a intamplat acest lucru. Intersectiile de pe strada Raului fac alte victime. Sambata,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a produs in jurul orei 11.00 pe bulevardul Raului, din Craiova, in zona podului Bucovaț. Trei persoane care se aflau intr-un taxi au ajuns la spital. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, un barbat de 60 de ani, din Olt, care conducea un autoturism pe strada Bucovaț, a lovit…

- In aceasta dupa-amiaza un barbat de 49 de ani din Albești, care conducea o autoutilitara nu a acordat prioritate unui autoturism de pe strada Raului din Craiova. In urma impactului o femeie de 40 de ani și un minor de 13 ani au avut nevoie de ingrijiri medicale. Potrivit primelor informații oferite…

- O femeie de 35 de ani, din Craiova, care conducea un autoturism pe strada Dealul Spirei, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus pe strada Gheorghe Doja de un barbat de 59 de ani, din Craiova.In urma impactului, cele doua autoturisme au mai lovit gardul unei locuințe, respectiv…

- Medicii craioveni nu au reușit sa salveze viața celor doua persoane ranite grav in accidentul produs duminica, pe strada Raului din Craiova. Este vorba de un copil de 7 ani și de strabunicul sau, un barbat de 84 de ani. In același accident au murit pe loc șoferul taxiului și mama copilului de 7 ani.…

- Accidentul in urma caruia doua persoane au decedat a fost suprins de o camera video amplasata la intersecția strazilor Raului și Campia Islaz. Dupa primele cercetari, polițiștii au stabilit ca accidentul a fost provocat de un taximetrist. Acesta din urma, dar și o pasagera din taxi, au murit pe loc.…

- Un taximetrist de 55 de ani din Craiova si o femeie de 39 de ani au decedat, duminica, intr-un accident rutier grav care a avut loc pe strada Raului in Craiova. Ceilalti pasageri ai taxiului, copilul femeii in varsta de 7 ani si bunicul acesteia, au fost transportati la spital in stare grava, noteaza…

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident produs astazi, pe strada Raului din Craiova. Dupa primele cercetari, polițiștii au stabilit ca accidentul a fost provocat de un taximetrist. Acesta din urma, dar și o pasagera din taxi, au murit pe loc. Alte doua persoane au fost ranite grav și…