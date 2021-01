Alte circa 650 centre de vaccinare anti-COVID ar urma să fie disponibile Alte circa 650 centre de vaccinare anti-COVID ar urma sa fie disponibile Foto: gov.ro. Autoritațile locale se pregatesc pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, care începe mâine. Alte circa 650 de centre de vaccinare ar urma sa fie disponibile în perioada care vine. Guvernul a dat asigurari ca autoritaților locale li se vor acoperi cheltuielile cu înființarea și funcționarea centrelor pe care le amenajeaza. Premierul Florin Cîțu, spune ca, daca se obțin toate avizele necesare, Ordonanța de Urgența în acest… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

