Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor Covid- 19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori in comunele Aiton, Capușu Mare, Fizeșu Gherlii, Ploscoș și Recea Cristur, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat astazi Hotararea nr. 72, prin care s-a dispus…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean a anunțat, azi, ca Fizeșu Gherlii și Recea Cristur au depașit trei cazuri la mia de locuitori și intra in scenariul roșu. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor Covid- 19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori in comunele Aiton,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se pregatește sa introduca comunele Aiton, Capușu Mare, Fizeșu Gherlii, Ploscoș și Recea Cristur in Scenariul Roșu de la 1 noiembrie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența se pregatește sa introduca comunele Aiton, Capușu Mare, Fizeșu Gherlii, Ploscoș și Recea Cristur în scenariul roșu de la 1 noiembrie. Cele 7 școli din comunele enumerate își vor desfașura activitatea exclusiv online,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor a decis sambata instituirea unor restricții in cinci comune din județ, in care rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de...

- Comuna Mica a depașit trei cazuri COVID-19 la o mie de locuitori și intra astfel in SCENARIUL ROȘU, a anunțat, in urma cu puțin timp, prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean. Avand in vedere ca rata de incidența cumulata a cazurilor COVID-19 in ultimele 14 zile a depașit pragul de 3/1000 locuitori…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Constanta a fost, marti, de 2,13, conform datelor comunicate de Directia de Sanatate Publica (DSP), astfel ca in sedinta de analiza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis ca in localitatile unde incidenta depaseste 1,5 la 1.000 de locuitori…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…