Alpinistul Horia Colibăşanu a urcat pe al zecelea vârf de peste 8.000 de metri Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a urcat, sambata, pe varful Broad Peak, de 8.051 de metri, acesta fiind cel de-al zecelea varf de peste 8.000 de metri pe care il atinge. Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, transmis de reprezentantii alpinistului, la 11:17 (ora Romaniei), sportivul roman a reusit sa urce pe varful Broad Peak, al 12-lea munte ca inaltime de pe planeta, fara oxigen suplimentar si fara ajutor din partea serpasilor. ”Sunt pe varf la 8.051 de metri. A fost o ascensiune epuizanta de 12 ore. O creasta foarte lunga. Foarte greu varful, pentru ca nu stiam care din varfurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Colibasanu a cucerit al zecelea varf de peste 8.000 m. Sportivul roman a reusit sa urce pe varful Broad Peak, al 12-lea munte ca inaltime de pe planeta, fara oxigen suplimentar si fara ajutor din partea serpasilor. O noua performanta romaneasca. Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a urcat,…

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a escaladat sambata, 15 iulie, varful Broad Peak, de 8.051 de metri, fara oxigen suplimentar si fara ajutor din partea serpasilor, fiind cel de-al 10-lea varf de peste 8.000 de metri pe care il atinge, transmite News.ro.Alpinistul a ajuns pe Broad Peak, al 12-lea…

- Alpinistul din Timisoara Horia Colibasanu va porni, duminica, intr-o noua expeditie, incercand o ascensiune pe Broad Peak, varful inalt de 8.051 de metri din Karakorum, Pakistan. Anul trecut, el a fost in Himalaya, unde a urcat pe varful Kangchenjunga (8.586 de metri), noteaza news.ro.”Duminica voi…

- Penuria de forța de munca locala in diverse sectoare de activitate se acutizeaza. In condițiile in care firmele locale nu iși gasesc forța de munca necesara pe piața locala, pentru a-și desfașura activitatea, apeleaza tot mai mult la imigranți. Potrivit datelor furnizate de Serviciul pentru Imigrari…

- Zeci de case au fost serios avariate in tr-un oraș din China, unde un vartej uriaș a maturat totul in cale. A rasturnat mașini, a smuls acoperișuri și a pus la pamant linii de inalta tensiune. Totul s-a incheiat cu doar cațiva raniți, spre deosebire de ceea ce s-a intamplat intr-o regiune din sudul…

- China a lansat marți un proiect de cercetare pentru a fora prima sonda din țara la o adincime de peste 10.000 de metri, relateaza agenția de știri Xinhua. Potrivit informațiilor acesteia, lucrarile au fost lansate la ora 11:46, ora Beijingului (06:46, ora Moscovei), in bazinul Tarim din regiunea autonoma…

- Bunuri contrafacute in valoare de peste 3.000.000 lei au fost retinute de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Vamale Romane, in perioada 08.05 ndash; 10.05.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta…

- Andrew Maganga, muncitor migrant, a profitat de șansa de a lucra ca agent de securitate la Cupa Mondiala din Qatar anul trecut, dar a fost concediat impreuna cu alte 200 de persoane in ultima zi a turneului, a fost inchis pentru ca a protestat impotriva salariilor și a fost deportat in Kenya, țara sa…