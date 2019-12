Alpinismul şi masajul thailandez, printre practicile pentru care se solicită înscrierea în Patrimoniului Cultural Imaterial Un numar de 41 de practici stravechi, evenimente festive, obiceiuri sau ritualuri, de la alpinism la masaj thailandez ''Nuad'', se afla in cursa pentru inscrierea pe lista simbolica a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii al UNESCO, informeaza vineri AFP.



Reuniunea anuala a Comitetului interguvernamental pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial are loc in perioada 9 - 14 decembrie in Bogota.



Comitetul va examina 41 de solicitari de inregistrare - pe langa cele 429 recunoscute astazi - precum si sase dosare de inscriere pe lista patrimoniului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

