ALMA: „Cu fiecare melodie, descopăr ceva nou despre mine!” ALMA a reușit sa obțina succesul internațional la doar 16 ani. Nascuta in Bulgaria și pasionata de muzica de la 5 ani, artista compune muzica impreuna cu producatorul roman Monoir. Cea mai recenta piesa lansata se numește „Out of Control” și prezinta o latura diafana și visatoare a artistei. „Prin aceasta piesa vreau sa inspir oamenii sa renunțe la inhibiții. De asemenea, vorbesc despre iubire!”, a spus ALMA. „Out of Control” reprezinta un pas important in evoluția artistei: „Este o descoperire noua in cunoașterea eului meu artistic. Cu fiecare melodie, descopar ceva nou despre mine. Aici mi-am… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

