- „Nu mai sunt in Romania acele fabrici uriașe, dar, la nivel de 2021, avem peste 700 de unitați care prelucreaza conserve din legume și fructe. Este adevacat ca fabricile sunt de dimensiuni mici și medii. Daca discutam de acele cirobe sau mancarea cu fasole și costița, avem fabrici mari care exporta…

- Prime Minister Florin Citu discussed on Monday in Kiev with the Secretary of Energy of the United States of America, Jennifer Granholm, about the partnership with the USA for nuclear projects and about Romania's commitment regarding the cooperation on the energy area, during a meeting held on the…

- Tractoarele romanești s-au impus atat in țara, cat și peste hotare.In 1965, tractorul romanesc caștiga medalia de aur la targul internațional din Germania de Est.Atat de mandri erau comuniștii de realizarile tractorului brașovean, incat l-au inscripționat pe timbre și bancnote.Doar tractorul romanesc…

- Jucatorii echipei de handbal masculin CSU din Suceava au revenit la antrenamente la inceputul acestei saptamani. In sala ”Dumitru Bernicu” au venit la prima chemare a antrenorului Petru Ghervan au venit 19 din cei 22 de jucatori. Au lipsit motivat gruzinul Kbilashvili, care este infectat cu Covid, turcul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat vineri lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata. Pe lista roșie sunt 24 de țari, printre care Marea Britanie și Cipru, iar persoanele care vin in Romania trebuie sa stea in carantina. Comitetul…

- Cu aproximativ 2 milioane de euro salariu, Razvan Lucescu a revenit dupa 2 ani la PAOK Salonic. Plecarea de la Al Hilal a fost o surpriza pentru mulți, deși Razvan reușise o performanța deosebita acolo. Dar, revenit la banca celor de la Salonic, antrenorul iși propune sa readuca echipa acolo unde a…

- Xonia și iubitul ei milionar au revenit la sentimente mai bune, asta dupa ce artista a lasat de ințeles ca povestea lor de iubire s-a incheiat. Artista a revenit in brațele bogatașului, mutandu-se definitiv in America, mai exact in Los Angeles. Imaginile postate de cei doi pe internet demonstreaza ca…

- Cosmin Contra (45 de ani) spune ca a fost afectat serios de situația de la Dinamo și ca din acest motiv nu a revenit inca pe banca. Cosmin Contra a fost omul scos la inaintare de Pablo Cortacero in momentul sosirii in Romania, o garanție a seriozitații proiectului de la Dinamo. „Gurița” regreta ca…