Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 6 luni a fost gasit decedat, astazi dimineata, intr-o camera de hotel din municipiul Iasi. Mama bebelusului, care este din Republica Moldova, a fost cea care a sunat la 112, in jurul orei 5 dimineata, pentru a solicita ajutor. Tragedia s-a petrecut la un hotel din Iasi, unde femeia era cazata…

- Delia este o mare iubitoare a vacanțelor in țarile exotice, dar de aceasta data, sejurul vedetei a fost pus in pericol. Aflați in Singapore, Delia și soțul ei s-au confruntat cu o problema. Alaturi de alți turisti, aceștia au primit interdictie de a parasi hotelul din cauza coronavirusului, care…

- Andreea Banica este toata numai un zambet, de cand a plecat alaturi de sotul ei in vacanta mult dorita. Cantareata si partenerul sau de viata le-au impartasit fanilor o fotografie de senzatie cu cei doi, in care se afiseaza intr-un cadru extrem de romantic, demn de indragostiti.

- Andreea Balan și George Burcea au plecat in vacanța impreuna cu cele doua fetițe ale lor. Cei doi au ales ca destinație Mauritius, insa lucrurile nu au fost deloc cum credeau și au avut parte de peripeții, pe care cu siguranța nu le vor uita prea curand.Atat pentru George Burcea cat și pentru Andreea,…

- Tariful minim la un hotel de cinci stele in statiunea Mamaia, in luna iunie, la all inclusive, este de circa 80 euro pe noapte de persoana, cat este si in Turcia, unde este inclus si avionul. Pretul este aproape dublu fata de Bulgaria, la Nisipurile de Aur, unde tariful este de 48 de euro,…

- Vacanta de Craciun a inceput ca un cosmar pentru 180 de romani. Aproape 24 de ore au fost blocati pe un aeroport din Belgia. Zborul spre casa a fost amanat de mai multe ori, pentru ca tarziu in noapte sa fie anulat. Printre pasageri se afla si Laura Codruta Kovesi, sefa parchetului european. Mame cu…

- Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, iși planuisera sa petreaca vacanța de Revelion in Miami, dar totul a fost anulat chiar inainte sa-și cumpere biletele de avion. Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" era foarte entuziasmata de ideea de a petrece Revelionul in țara tuturor posibilitaților.…