- Senatorul PNL Alina Gorghiu a reacționat, duminica, dupa ce MEDIAFAX și Aleph News au publicat al doilea dosar din SUA al lui Florin Cițu: „Eu știu ca e musai ca Florin Cițu sa aiba zeci de dosare pana la Crengres”, a spus ea.

- „Eu știu ca e musai ca Florin Citu sa aiba zeci de dosare pana la Congres. Dar, in noua poveste, exista o decizie clara a unei instanțe americane, ca speța civila a fost respinsa, iar firma nu a depus vreo alta solicitare.Adica exista cineva care te da in judecata, tu nu știi, ca nu te anunța nimeni,…

- Agentia Mediafax si Aleph News au obtinut in exclusivitate, in urma unei solicitari oficiale, intreg dosarul penal al premierului Florin Vasile Citu, asa cum el a fost pus la dispozitie de catre autoritatile judiciare americane, si prezinta publicului in cele ce urmeaza faptele si marturiile, in ordine…

- 3 decembrie 2000, ora 2.08. Masina Ford Probe rosie mergea de pe-o parte pe cealalta a drumului, Florin Citu era baut, testele aratand o alcoolemie (BAC) de 0.161, limita legala fiind de 0.08. Agentia Mediafax si Aleph News au obtinut, in exclusivitate, in urma unei solicitari oficiale, intreg dosarul…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, intervine in apararea premierului, in scandalul privind apariția informației ca Florin Cițu a fost arestat in SUA, pe vremea cand era student, pentru conducere sub influența alcoolului. Roman considera ca sursa informațiilor este Ludovic Orban și echipa sa. Intr-o postare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca daca presedintele unei filiale judetene a partidului îsi anunta sustinerea pentru unul dintre candidatii la presedintia PNL, ceilalti membri de partid nu îsi schimba parerea "de pe o zi pe alta"."Cine are convingerea ca poate…

- Fost primar timp de 25 de ani in Alba-Iulia, eurodeputatul PNL Mircea Hava lanseaza, miercuri, intr-o postare pe Facebook, un atac dur la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta s-a referit la primari ca fiind „vehicule”. Hava spune ca declarația premierului este de natura sa-i supere pe primarii…

- Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, l-a criticat din nou pe premierul Florin Citu pentru ca nu s-ar fi implicat in gasirea unor fonduri pentru alesii locali, iar primarii ar fi nemultumiti. Replica a venit de la Robert Sighiartau, secretarul general al PNL, care i-a tranmis sa discute cu ministrul…