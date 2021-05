Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a transmis ca il susține pe premierul Florin Cițu in alegerile din interiorul PNL pentru conducerea partidului. Mesajul acesteia arata ca “este nevoie de curaj in acțiunea politica pentru a produce o schimbare de substanța in Romania”. Florin Cițu și actualul lider al…

- Ludovic Orban isi pierde, incet-incet, din autoritatea pe care o detine in partid. In plus, fostul premier este tradat si de oamenii lui de incredere. Rares Bogdan s-a afisat alaturi de Florin Citu si, se pare, il sustine pe actualul prim-ministru si la functia de presedinte al liberarilor. Orban se…

- Ludovic Orban, presedintele in functie al PNL-ului, a declarat ca exista o asteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze la functia de sef al Partidului National Liberal, la Congresul partidului. Orban a facut un apel ca, acolo unde exista competitie, candidatii sa faca o campanie pozitiva,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat luni, intrebat daca se teme de o candidatura a lui Florin Cițu la Congresul PNL din septembrie, ca nu comenteaza presupuneri. „Știți foarte bine de ce candidez, care sunt obiectivele. Vreau ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei, sa…

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunța deschis faptul ca il va susține pe Florin Cițu pentru șefia PNL, la Congresul din toamna. Boc a explicat, la un post local de radio, ca are incredere in Cițu și ca actualul premier va lua decizia de a intra in cursa. „Evident, opțiunea mea va fi manifestata in momentul…

- Ion Cristoiu: PNL are nevoie ca de aer de o relansare spectaculoasa. Congresul din toamna e ultima ocazie de inviorare a partidului care traieste de ani buni pe aparatele din unitatea de urgenta de la Cotroceni. Vestea buna e ca Emil Boc nu candideaza. Vestea proasta e ca-l sprijina pe Florin Cițu.…

- Ludovic Orban a declarat ca orice vrea sa candideze la sefia PNL o poate face si, in cazul in care va avea un contracandidat la functia de presedinte al formatiunii, il asigura pe acesta ca va desfasura o campanie corecta, pozitiva si care sa fie spre binele partidului. „Oricine vrea sa candideze, poate…

- Congresul PNL va fi organizat in aceasta toamna, cel mai probabil pe data de 15 septembrie. In interiorul partidului va fi o vara extrem de incinsa, asta pentru ca exista doua tabere cu forțe aproape egale. Surse din PNL ne-au explicat ca va exista un contracandidat impotriva lui Orban, iar…