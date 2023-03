Stiri pe aceeasi tema

Narcisa Balaban are mare grija sa arate bine, așa ca este atenta sa investeasca in aspectul ei fizic. Cat de pretențioasa este fosta soție a lui Nicolae Guța atunci cand merge la shopping.

Toata lumea știe ca Vlad Gherman traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita lui, Oana Moșneagu. Imagini rare cu cei doi indragostiți.

Cleopatra Stratan se afișeaza mai tot timpul alaturi de soțul ei, insa de data aceasta a ieșit singura in oraș! Ce face indragita artista atunci cand Edward Sanda, cel in brațele caruia și-a gasit adevarata fericire, nu este prin preajma. Iata dovada ca artista iși respecta fanii.

Eliza, fiica Adrianei Iliescu care a devenit mama la 67 de ani, a terminat liceul anul trecut, iar acum tanara a fost surprinsa in timp ce mergea la facultate.

Mihai Raduț a dovedit ca este un soț și un tata model! Daca pe terenul de fotbal a demonstrat ca are talent, iata ca se mandrește și cu o familie frumoasa și implinita.

Mihaela Tatu, in varsta de 59 de ani, a renunțat de ani de zile la televiziune, acum e trainer in tehnica și arta livrarii discursului. Acum, de sarbatori, vedeta nu e foarte ocupata, caci nu petrece mult timp in bucatarie. Intr-un interviu pentru unica.ro , fosta prezentatoare a spus ca nu gatește,…

- Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Silueta ei face multe doamne sa fie geloase, insa, vedeta are grija la alimentația sa. De-a lungul timpului, aceasta a trecut prin mai multe schimbari, iar la 52 de ani are o dieta echilibrata.