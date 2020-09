Stiri pe aceeasi tema

- Alina Ceușan a nascut un baietel si a povestit despre chinurile nasterii. Fosta concurenta de la “Asia Express” a vorbit despre tot ce a indurat pentru a-l aduce pe lume pe Rock. Alina Ceușan, marturii despre momentul nasterii In varsta de 28 de ani, Alina Ceușan a devenit, pentru prima oara mama. Celebra…

- Alina Ceușan, fosta concurenta de la Asia Express, a devenit mama pentru prima oara, in aceasta dimineața. Vedeta a anunțat inca de ieri ca va naște mai devreme decat ar fi crezut. Astfel ca, baiețelul ei a venit pe lume dupa 12 ore de travaliu și o operație de cezariana. Alina Ceușan a marturisit ca…

- A nascut Alina Ceușan. “12 ore de travaliu!” A nascut Alina Ceușan. Fosta concurenta de la Asia Express a devenit pentru prima oara mamica noaptea trecuta. Fiul ei și al lui Raul Tișa a venit pe lume la ora 04:44, dupa cum insași proaspata mamica a anunțat pe Instagram. Alina Ceușan nu a avut parte…

- Alina Ceușan a adus pe lume un baiețel perfect sanatos! Cunoscuta vedeta a nascut azi, 15 septembrie, prin cezariana. Cu toate ca-și dorea sa nasca natural, medicii au decis altceva. Cum arata acum fericita mamica și care este primul mesaj? Alina Ceușan a nascut! Mesajul de la cald al proaspetei mamici…

- Alina Ceușan (26 ani) a nascut. Fosta concurenta de la “Asia Express” a adus pe lume primul sau copil. Alina a nascut prin cezariana un baiețel sanatos și se afla acum la terapie intensiva. Vedeta a ales deja numele copilului: Rock Tisha. Alina a povestit amanunțit pe rețelele de socializare, chiar…

- "Douasprezece ore de munca, 1 ora de impingere. Rezultatul: bebeluș Rock Tisha 15.09.2020, 4:44. Primele mele cuvinte catre el: „Deci tu ai fost in tot acest timp inauntru”, a scris blonda pe contul de socializare. Alina Ceușan a anunțat in februarie ca este insarcinata, iar de atunci…

- La 40 de ani, Lili Sandu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Recent, vedeta a devenit mama unui baiețel care a primit numele de Thomas Jay. Dupa cateva zile petrecute in spital, Lili și fiul sau au mers acasa, unde i-a așteptat Silviu Țolu, proaspatul tatic. Cum arata…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru formeaza un cuplu de aproape un an, iar acum cei doi sunt gata sa faca pasul cel mare. Fosta concurenta de la Asia Express a fost ceruta in casatorie, iar momentul a fost unul special. Colega Alinei Ceușan de la Asia Express a fost ceruta de soție seara, sub clar de…