Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Ajun de Sfantul Nicolae, Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, prin preotul misionar Iulian Raicovici, de la capela din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, a imparțit daruri copiilor internați in Secția de Pediatrie și Chirurgie Pediatrica. „Ce poate fi mai frumos decat sa vezi zambete…

- Avem dovada ca Liviu Varciu nu iese din cuvantul fetiței lui, nici macar atunci cand are lucruri de rezolvat in oraș! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SpyNews.ro, sunt mereu pe urmele vedetelor din showbiz-ul romanesc și le surprind in momente și ipostaze total neașteptate.…

- Dupa o postare controversata pe rețelele de socializare, toata lumea s-a intrebat daca Ramona de la Clejani este sau nu insarcinata, ba chiar unii dintre fani i-au urat de pe acum sarcina ușoara. Fiica lui Ionița de la Clejani a oferit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri…

- Pe 3 noiembrie Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se vor vedea din nou nou la tribunal pentru procesul privind custodia copiilor lor. Vor stabili și domiciliul micuților, pensia alimentara, dar vor lua și alte decizii importante. Pana cand se vor intalni din nou la tribunal, Claudia Patrașcanu ii aduce…

- Deși tatal ei este celebru, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV de la noi din țara, Carmina Varciu prefera sa fie destul de discreta și se ferește de luminile reflectoarelor. Cu toate acestea, Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, a reușit sa afle ca fiica lui Liviu Varciu…

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…

- Gina Pistol și-a luat fetița, pe Josephine, și au plecat impreuna in prima vacanța, la malul marii. Smiley nu le-a putut insoți, iar prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” a explicat de ce artistul nu a fost cu ele. Gina Pistol a marturisit ca Smiley nu a putut merge in vacanța alaturi de ea și de Josephine,…

- Karmen Simionescu și-a dus fetița la gradinița și a ales pentru aceasta una privata. Artista a explicat de ce a luat aceasta decizie, dar și ce avantaje are. Micuța Sofia a inceput gradinița și parinții ei au optat pentru o gradinița privata. Karmen Simionescu a devenit mama la 21 de ani, iar de trei…