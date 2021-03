Subiectul carantinarii orașului reședința de județ și a localitaților invecinate a fost prilej de „contre” in alianța de guvernare locala atat inainte, cat și dupa luarea deciziei, iar „duelul” a continuat și astazi. Alin Nica a susținut astazi o mini-conferința de presa in care a vorbit din nou despre faptul ca a votat impotriva carantinei. […] Articolul Alin Nica, un nou atac la Dominic Fritz in „razboiul carantinei”: „Primarul a avut cadrul contextual și instrumentele, și nu a facut nimic pentru a reduce rata de infectare” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .