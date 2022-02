Stiri pe aceeasi tema

- Inca sunt probleme pe drumul Sanmartinu Sarbesc - Sanmartinu Maghiar, un drum de piatra asfaltat in 2020. Acesta a intrat in șantier din nou in 2021, dar Consiliul Județean nu a recepționat lucrarea din cauza problemelor aparute.

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma, marti seara, ca este nemultumit de modul in care se comuna in coalitie, asteptand mai mult fair-play din partea partenerilor. Citu sustine ca si lui i-ar fi usor sa propuna pe Facebook masuri irealizabile si apoi, dupa sedinta coalitiei, sa spuna ca nu se poate…

- Liderul ATP, Novak Djokovici, a facut o scurta declaratie in care a spus ca este extrem de dezamagit de decizia tribunalului federal de la Melbourne, care a mentinut hotararea ministrului Imigratiei, Alex Hawke, de anulare a vizei. "As dori sa fac o scurta declaratie pentru a aborda rezultatele…

- Doi politisti sub acoperire si un colaborator au lucrat timp de mai multe luni pentru a-i dovedi pe agentii spagari de la Punctul de Trecere al Frotnierei Bors. Modul in care au pus totul la cale a fost unul deosebit. Ancheta a inceput inca de anul trecut, ca urmare a unei sesizari din oficiu a Serviciului…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, unul dintre cei mai puternici lideri de pe planeta, dezvaluie ca in anii 90, dupa caderea Uniunii Sovietice, a lucrat ca șofer de taxi. In prezent unul dintre cei mai puternici lideri de pe planeta, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, face dezvaluiri inedite despre…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca decizia social-democraților de a intra la guvernare a avut la baza și sondajele care arata ca romanii cred ca țara se indreapta intr-o direcție greșita. Ciolacu susține ca trebuia intervenit, pentru a opri dezastrul. Liderul PSD se refera in special la…

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunța ca dupa 9 ani de zile și dupa multiple probleme, lucrarile la Varianta Ocolitoare Mihailești au fost incheiate. Actualul Antreprenor a reușit sa finalizeze proiectul inaintea termenului contractual, luna februarie a anului viitor, pentru ca, spre…