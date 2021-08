Stiri pe aceeasi tema

- Fara a explica criteriile de selecție, Clotilde Armand a anunțat ca a semnat un nou contract cu un operator de salubrizare. Acesta intra in vigoare de luni, 2 august, este valabil pentru cele 20 de zile de alerta ramase și are valoarea totala de 12,9 milioane lei. „Dupa mai multe obstacole și batalii,…

- Alfred Simonis, liderul deputaților PSD, este infectat cu SARS-COV-2, deși s-a vaccinat! Marcel Ciolacu a spus ca Simonis a contractat o alta tulpina a virusului, fara a spune despre care este vorba, alaturi de soția sa, insarcinata, și alți membri ai familiei. ”Este vaccinat, are COVID. El…

- Autoritațile au anunțat azi 102 noi cazuri de COVID in ultimele 24 de ore, dupa prelucrarea a 27.164 teste rapide și PCR. Este cel mai mare numar de imbolnaviri din ultima luna, ultima data cand fusesera inregistrate peste 100 de cazuri fiind 16 iunie, cand s-au anunțat 104 infectari zilnice. De ieri…

- Primarul liberal al orasului Deta. Petru Roman, a fost scos de pe Grupul de WhatsApp al primarilor PNL din Timis. S-a intamplat la doua zile dupa ce a solicitat demisiile presedintelui interimar al PNL Timis, Alin Nica, si a secretarului general Danut Groza. Inainte de Roman, a fost scos din grup si…

- Alegeri fara emoții pentru Dominic Fritz pentru funcția de președinte al filialei județene USRPLUS. A fost singurul candidat, dupa retragerea șefului PLUS Timiș, Raul Olajos. 218 membri și-au exprimat votul, Fritz devenind noul președinte USRPLUS TIMIȘ. Biroul Județean are 21 de membri, fiind și opt…

- Vremea va deveni caniculara in multe regiuni ale țarii, iar maximele vor ajunge la 35-36 de grade Celsius, se arata in prognoza pe doua saptamani a Administrației Naționale de Meteorologie. Banat: Vremea se va incalzi pana in cursul zilei de joi (8 iulie), va deveni caniculara, cu o…

- Capitala si toate judetele raman in scenariul verde din punct de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2, cea mai mare incidenta la mia de locuitori fiind in Alba, 0,34, in scadere fata de ziua precedenta, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (CGS). In Bucuresti continua scaderea ratei…

- Americanii nu mai știu ce sa faca pentru a vaccina cat mai mulți oameni, așa ca au trecut la ce știu ei mai bine: Arunca cu bani. In statul Ohio, guvernatorul a anunțat o tombola prin care saptamanal cei care s-au vaccinat pot caștiga un milion de dolari. Guvernatorul statului Ohio, mesaj pe Twitter:…