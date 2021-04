Alin, masterand la FEAA- UAIC, a fost diagnosticat cu cancer și are nevoie de un tratament costisitor Prietenii și colegii lui au demarat o campanie de strangere de fonduri in care oricine poate dona. Și tu poți salva viața lui Vii pe lumea asta fara sa știi ce te așteapta. Lupți, termini o facultate, incepi un master, vrei sa acumulezi cat mai multe cunoștințe, sa devii un om frumos, fericit, realizat. Nu poți scrie un asemenea mesaj fara sa ai ochii plini de lacrimi. Dar incercam, pentru tine, Alin! Ești un om minunat și nu vom lasa ca boala asta sa iți rapeasca tot ce ți-ai propus sa faci. La 24 de ani unica noastra grija ar trebui sa fie sa luam note mari la examene, sa avem suficienți bani… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

