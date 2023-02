Stiri pe aceeasi tema

- Doi frați au fost descoperiți de salvatori printre ruinele din Turcia, la aproape 200 de ore de la cutremurele devastatoare. Aceștia au reușit sa ramana in viața datorita unui aliment pe care l-au imparțit.

- Un bebelus de 7 luni a fost salvat de sub daramaturi in sud estul Turciei, dupa cutremurele devastatoare din aceasta tara si din Siria vecina, a relatat duminica dimineata postul TRT, preluat de dpa.Salvatorii au reusit sa l scoata in viata pe baietel dintr o cladire prabusita din provincia Hatay, dupa…

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare care au lovit in aceasta saptamana Turcia si Siria.

- Un bebelus de doua luni a fost scos in viata de sub daramaturi de echipele de salvare in provincia turca Hatay, la 128 de ore dupa seismele devastatoare, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, potrivit Agerpres, citata de stiri.tvr.ro. Copilul a fost scos de sub daramaturi in districtul Iskenderun…

- Un bebeluș de doar 10 zile a fost salvat dintre daramaturi in Hatay, Turcia. Micuțul Yagiz și mama lui au așteptat peste 100 de ore sub ruine, pentru ca cineva sa ajunga la ei, sa-i salveze. Nu și-au pierdut speranța, așa ca ajutorul a venit la timp, scrie Observatornews.ro. Baiețelul era infașurat…

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.700 si creste de la o ora la alta.

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 8.000 si creste de la o ora la alta.

- Peste 500 de persoane au fost ucise și alte 3.000 au fost ranite in Turcia și Siria, dupa un puternic cutremur cu magnitudinea 7,8 care a lovit sudul Turciei luni dimineața, potrivit CNN. Marturiile supraviețuitorilor sunt cumplite. Un barbat a declarat pentru BBC ca a fost convins ca el și familia…