Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de aeronave straine au efectuat misiuni de recunoastere in apropierea frontierelor ruse in ultima saptamana, acuza Ministerul rus al Apararii, relateaza Tass. Potrivit publicatiei ruse Krasnaia Zvezda, care citeaza ministerul, 34 de avioane de spionaj si opt drone au efectuat misiuni…

- Romania vrea sa cumpere 32 de avioane de vanatoare F-16. Pentru aparatele care aparțin Norvegiei statul roman ar putea sa plateasca 354 milioane de euro. Solicitarea aparține ministrului Apararii, Vasile Dincu, care ii cere Parlamentului sa aprobe achiziția a 32 de avioane de vanatoare F-16.…

- Bombardiere strategice americane au zburat peste ocean și au simulat ca ataca ținte din Marea Nordului. La exercițiu au participat avioane B-52, care au fost insa escortate și de aparate din Marea Britanie.

- Un avion de pasageri care zbura de la Tel Aviv la Moscova a fost fortat sa-si modifice altitudinea de zbor deasupra Marii Negre, din cauza unui avion rus de recunoastere aflat in zona, a relatat sambata agentia de stiri rusa Interfax, citand o sursa anonima din cadrul sistemului de control al traficului…

- Franța va livra 80 de avioane de vanatoare Rafale Emiratelor Arabe Unite (EAU) intr-o tranzacție de miliarde de dolari, cea mai mare incheiata vreodata pentru acest tip de tehnica de lupta, semnaleaza Reuters.

- Misiunea SUA a facut parte dintr-un amplu exercițiu internațional, menit sa testeze capacitatea de reacție in cazul unor crize. Piloții americani s-au antrenat timp de doua saptamani cu colegii lor din flancul sudic și estic al NATO.

- Autoritatile militare din Taiwan au mobilizat avioane de vanatoare si au activat sisteme antiaeriene in contextul in care zeci de aeronave militare chineze au patruns vineri in zona aeriana taiwaneza, informeaza publicatia The Hill. Fortele Aeriene chineze au trimis in zona aeriana a Taiwanului…

- Incident in Marea Neagra. Avioane militare canadiene detasate in Romania au interceptat, joi, alaturi de colegii romani, doua aeronave militare ruse, deasupra Marii Negre, anunta vineri Alianta Nord-Atlantica.