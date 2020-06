Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta Contemporana s-a redeschis, cu toate expozițiile schimbate, așa cum face o data la 6 luni. Vernisajul s-a ținut afara, in aer liber, cu performance-uri muzicale și distanțare sociala.

- Spania nu a inregistrat niciun deces in ultimele 24 de ore si pentru prima data numarul noilor infectati a scazut sub 50. In Madrid si Barcelona entuziasmul trecerii la faza a doua a fost atat de mare incit oamenii au fost intimpinati in mall-uri cu aplauze si zine bune care sa-i invite la cumparaturi.…

- Palatul Versailles, una dintre cele mai populare atractii turistice din Franta, s-a redeschis. Castelul „Regelui Soare" intampina vizitatorii pentru prima data, in aproape trei luni, cu aplicarea unor cerinte stricte, din cauza pandemiei de coronavirus. Numarul turistilor pe zi este limitat la 4.500,…

- Municipalitatea din Las Vegas a redeschis portile celebrelor sale cazinouri joi, dupa 11 saptamani de izolare impuse de pandemia de coronavirus, care a afectat profund acest oras ce depinde in mare parte de industria turismului, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Guggenheim din Bilbao a devenit luni primul mare muzeu care si-a redeschis portile in Spania, unde masurile de relaxare a restrictiilor vizeaza deja peste 70% din populatie care s-a putut bucura de plaje si de restaurante, relateaza AFP potrivit Agerpres. Muzeul Guggenheim, din Tara Bascilor (nord),…

- Spania a anuntat luni ca turistii straini pot reveni in tara din luna iulie, in conditiile in care relaxeaza unele dintre cele mai stricte masuri de distantare sociala din Europa, dar companiile de turism sunt sceptice sa pot salva sezonul de vara, transmite Reuters.Citește și: USR publica…

- Va informam ca operațiunile biroului relații cu publicul și activitatea casieriilor se vor desfașura in deplina siguranța, conform programului afișat. Incepand din aceasta saptamana societatea VITAL S.A. iși redeschide progresiv toate departamentele dedicate dumneavoastra, insa cu impunerea tuturor…

- Muzeul de Arta Populara Constanta si a redeschis astazi portile. Vizitatorii care calca pragul institutiei de cultura vor fi indrumati sa isi dezinfecteze mainile si vor trebui sa poarte masti si manusi.Toate salile au fost dezinfectate, personalul a fost dotat cu masti si manusi, iar la intrare au…