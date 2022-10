Stiri pe aceeasi tema

- Președintele brazilian de dreapta Jair Bolsonaro și fostul președinte de stanga Luiz Inacio Lula da Silva, și-au atacat reciproc bilanțul in funcție, duminica, in prima dezbatere din turul doi al alegerilor din Brazilia. Reflectand o cursa extrem de polarizata, care a fost in mare parte lipsita de dezbateri…

- Vitali Klitschko a vorbit luni (17 octombrie) cu jurnaliștii dupa ce dronele rusești au lovit cladiri din cartierul Shevchenkivskyi, in apropierea unei gari centrale din Kiev, in timpul unui atac la orele de varf ale dimineții care a provocat mai multe incendii și a avariat blocuri de locuințe. Nori…

- Imaginile arata cum poliția ucraineana trage in aer in incercarea de a dobori dronele rusești care ataca luni (18 octombrie) capitala ucraineana Kiev, urmate de explozii puternice și fum. Poliția din Kiev a afirmat pe pagina sa de Facebook ca patrulele au doborat una dintre drone. Rusia a atacat luni…

- Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti a confirmat ca mijlocasul brazilian Henrique Casemiro i-a comunicat ca doreste sa plece de la campioana Spaniei si a Europei si sa semneze cu Manchester United.”Este o tema despre care am vorbit dimineata cu el, isi doreste o noua provocare, o noua oportunitate”,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o atentionare meteo Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ pentru aproape toata tara, inclusiv Capitala, ce va intra in vigoare la ora 12:00. Potrivit ANM, in intervalul 14 august, ora 12:00…

- Atacantul chilian in varsta de 33 de ani, Alexis Sanchez, care a evoluat, printre altele la FC Barcelona, Arsenal sau Inter Milano, a semnat oficial miercuri dupa-amiaza un contract pe un an cu clubul francez Olympique Marseille, a anuntat gruparea din Ligue 1, scrie AFP. Fii la curent cu…

- Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, și soția sa, Olena Zelenska, au dat dovada de un rar moment de lejeritate intr-un interviu televizat, cand Zelenska a dezvaluit ca soțul ei a uitat din greșeala sa o anunțe inainte de a candida. Cuplul era intervievat la Kiev dejurnalistul Piers Morgan pentru…

- Cristiano Ronaldo urmeaza sa se intalneasca marți cu managerul lui Manchester United, Erik ten Hag, pentru a discuta despre viitorul sau la club. Atacantul portughez, in varsta de 37 de ani, dorește ca clubul sa il lase sa plece in aceasta vara și a ratat turneul de pre-sezon al lui United in Thailanda…