- Aproape 1.000 de lucrari au fost inscrise la Salonul de Pictura “ARTE MICI” care va fi deschis joi, de la ora 13.00, la Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu. Salonul de Pictura „ARTE MICI” (eveniment clandestin de forma, pata și culoare) este organizat de Primaria Municipiului Motru,…

- Un nou nume in industria muzicala romaneasca! Katia Luțescu, in varsta de 12 ani, este o tanara interpreta din orașul Targoviște care cocheteaza cu muzica de la o varsta foarte frageda, iar acum a facut pasul cel mare, lansand piesa ei de debut, “Povestea Ta”, insoțita de un videoclip foarte draguț,…

- Alte 3 927 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 1 096 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 24 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 9-Rusia, 5-Romania, 3-Ucraina, 2-Germania, 1-Spania, 1-Italia, 1-Turcia, 1-Canada,…

- Alte 2447 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 396 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 22 sint asociate cu contact in afara țarii: 8-Ucraina, 5-Romania, 2-Germania, 2-Egipt, 1-Turcia, 1-Spania, 1-Marea Britanie,…

- Alte 2.681 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 114 cazuri in regiunea transnistreana. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, transmite Știri.md.Menționam ca 2.681 de cazuri inregistrate intr-o zi reprezinta un antirecord…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 - Ucraina, 5 - Italia, 5 - Bulgaria, 5 - Romania, 4 - Marea Britanie, 3 - Franța,…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- A inceput un nou an, iar lumea muzicala din Romania a cunoscut un nou nume, o noua tanara artista. Este vorba de Miruna Ștefaniu, originara din municipiul Iași, care la doar 11 ani reușește sa debuteze cu o melodie ce pastreaza un mesaj motivațional, dar și un sound foarte fresh. “Vreau sa Cred„ – așa…