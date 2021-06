Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion și-a emoționat fanii din mediul online, dupa ce a postat mai multe fotografii cu el de cand era mic. Cu ocazia aniversarii Zilei Copilului, iubitul Dalianei Raducan a postat pe rețelele de socializare fotografii din copilarie și adolescența. Dupa cate puteți observa in galeria foto, matinalul…

- Naveta spațiala Buran a executat, fara echipaj uman, o misiune pe 15 noiembrie 1988, iar dupa ce a parcurs doua orbite în jurul Pamântului naveta s-a întors pe cosmodromul de la Baikonur, din Kazahstan. De ani de zile a ramas abandonata într-un hangar darapanat, vizitat doar…

- Fotografii edificatoare demonstreaza amploarea acumularii militare a Rusiei in peninsula Crimeea, in Ucraina și de-a lungul frontierei ruso-ucrainene. Fotografiile din aceasta galerie au fost realizate in perioada 27 martie – 16 aprilie de catre Maxar Technologies, o companie de imagini prin satelit…

- Dansatoarea și coreografa spaniola Ariadna Hafez este protagonista unor imagini spectaculoase care o surprind dansând tango la 10 metri sub apa, purtând pantofi cu toc și ținându-și respirația. Rezultatul este unul care chiar îți taie respirația, relateaza Reuters. Este…

- Celebrul creator de moda analizeaza de mulți ani ținutele vedetelor autohtone. Acum a venit și randul fiicei Andreei Esca. O admira pe Alexia Eram din multe puncte de vedere, dar acum a taxat-o. Catalin Botezatu a spus "așa nu".Catalin Botezatu și Raluca Badulescu au de o buna perioada de timp rubrica…

- A nascut Chiara Ferragni. Primele imagini cu copilul! La 33 de ani, Chiara Ferragni se poate declara o femeie fericita și implinita. Nu doar ca este unul dintre cei mai puternici și mai bogați fashion influenceri din lume, dar are și o familie minunata. Familie care recent s-a marit cu un nou membru.…

- Un tanar roman de 22 de ani a fost arestat in orașul Valencia din Spania, dupa ce a deschis portiera unei mașini, pe strada, și a incercat sa rapeasca un bebeluș. Incidentul a avut loc pe strada Mosen Febrer, sambata, in jurul orei 11.35. Atunci, o patrula a Poliției Locale din Valencia a fost alertata…