Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram nu mai are rabdare! Fiica Andreei Esca are planuri mari in acest moment și il face atent pe Mario Fresh la dorințele sale: iși dorește sa se marite. Vedeta a facut anunțul chiar la America Express, ca sa auda și iubitul ei. Concurenta vrea sa primeasca inelul de logodna cat mai repede. Alexia…

- Ediția din aceasta seara, 4 noiembrie 2023, de la America Express a adus probleme in echipa formata din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Concurenta i-a reproșat soțului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba. Momente tensionate au fost și intre Alexia Eram și fratele ei, in timpul aceleiași…

- Mario Fresh și Alexia Eram sunt impreuna inca din adolescența, dar relația lor a trecut testul timpului. Concurenta de la America Express este extrem de apropiata de „socrii” ei și petrec adesea timp impreuna.

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 7 ani și au planuri serioase. De curand, concurenta de la America Express a vorbit despre casatoria cu Mario Fresh. Ce a spus iubita artistului despre…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de ani buni și nu de puține ori au fost intrebați daca s-au gandit la momentul in care vor face marele pas. Artistul i-a oferit iubitei sale un inel, in urma cu ceva timp, la care Alexia Eram nu renunța niciodata.

- Moment greu pentru Alexia Eram in ediția de astazi, 23 octombrie 2023, in competiția America Express. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi. Ce a pațit iubita lui Mario Fresh.

- Alexia Eram a facut echipa in cadrul emisiunii America Express alaturi de fratele ei, Aris. Ce spune vedeta despre decizia de a merge alaturi de el in celebra competiție. Regreta sau nu concurenta? Ce a marturisit tanara, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Ziua de astazi este cu totul speciala pentru Alexia Eram. Concurenta de la America Express iși sarbatorește ziua de naștere, caci a implinit 23 de ani, iar Mario Fresh i-a transmis un mesaj emoționant.