- Ministrul propus al Mediului, Costel Alexe, a prezentat luni un top al județelor din țara in care au fost inregistrate cele mai mari defrișari de paduri. Cele mai mari hotii care au avut loc in ultimii doi ani in domeniul padurilor au fost in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud si Sibiu si, dupa alegeri,…

- Costel Alexe, propus ministru al Mediului in guvernul Orban 2, este audiat in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. El a spus, printre altele, ca nu s-a pus nici macar o secunda problema sa desfiintarii garzilor forestiere.

- Cele mai mari hotii care au avut loc in ultimii doi ani in domeniul padurilor au fost in judetele Maramures, Bistrita-Nasaud si Sibiu si, dupa alegeri, indiferent cine va forma Guvernul, vor trebui facuti pasi importanti pentru a rezolva aceasta problema, a declarat luni ministrul propus al Mediului,…

- Ziarul Unirea Peste 30 de metri cubi de material lemnos confiscați de polițiști in urma unui control la Cetatea de Balta. Dosar penal pentru un barbat din Craciunelu de Sus pentru taiere ilegala de arbori Peste 30 de metri cubi de material lemnos confiscați de polițiști in urma unui control la Cetatea…

- Dosarul privind vanzarea ilegala a unor locuinte nationalizate din Timisoara contine numele celor care au girat vanzarile. Unul dintre semnatarii acestor contracte este fostul capitan de Militie Eugen Misea, devenit jurist la regia care administra casele din patrimoniul statului. Misea nu a fost audiat…

- Doi barbați din localitațile Plopșoru și Aninoasa sunt cercetați de polițiști pentru taiere ilegala de arbori și sustragere de material lemnos. Aceștia, in varsta de 63, respectiv 49 de ani, au fost depistați sambata, in flagrant, de polițiști din cadrul Politiei Orasului Turceni, ca ar fi taiat fara…

- In data de 11.01.2020, politistii Postului de Poliție Pui au identificat, in urma unei actiuni, doi barbati, unul de 30 de ani si altul in varsta de 32 de ani, ambii din comuna Pui, cu privire la care au stabilit ca s-au deplasat pe un teren din localitatea Uric, de unde au taiat și au sustras…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Alba, Alexandru Sinea, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj intr-un dosar in care era cercetat pentru taiere ilegala de arbori si complicitate la delapidare.