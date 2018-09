Alexandru Stanean, TeraPlast: "Autoritatile sa sprijine business-urile romanesti, nu doar pe cele ale multinationalelor"

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce unioniștilor care se indreapta spre Republica Moldova in Marșul Centenar le-a fost interzisa trecerea podului pe jos prin vama Ungheni, aceștia s-au mutat in vama Albița, unde și-au instalat mai multe zeci de corturi noaptea trecuta. “Autoritațile moldovene au cerut o delegație din trei persoane…

- Ludovic Orban a fost intrebat, sambata, la Sibiu, daca PNL va vota rectificarea bugetara si a negat. "Nu am votat nici Legea bugetului de stat. Cu siguranta, actuala rectificare bugetara este o mare minciuna. Nu ai cum sa prevezi cheltuieli mai mari, in conditiile in care tu ai incasat sub…

- Autoritatile din Rusia iau in considerare interzicerea accesului in tara mai multor politicieni americani, ca parte a raspunsului la sanctiunile impuse de catre Statele Unite, a declarat vineri Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters.

- Autoritațile se pregatesc sa declare starea de urgența din cauza pestei porcine. Tocmai ce s-a încheiat la Ministerului Administrației și Internelor o ședința la care a participat și ministrul Agriculturii, Petre Daea.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga disponibilitate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga disponibilitate…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut marti o serie de convorbiri telefonice cu omologul elen, Panos Kammenos, pe marginea situatiei de urgenta din zona Attica, in urma incendiilor devastatoare manifestate in ultimele zile, soldate cu pierderi de vieti omenesti, pe care l-a asigurat de intreaga…

- Teraplast a aplicat in 2017 pentru un ajutor de stat in valoare de 13 milioane de euro, dar a fost refuzata in favoarea unei multinationale, insa va aplica si anul acesta pentru un ajutor de stat in valoare de 4 sau 5 milioane de euro, a declarat, Dorel Goia, presedintele Consiliului de Administratie…