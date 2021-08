Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentat al Romaniei la OMS și senator PSD, considera ca, daca Romania va testa corespunzator toate persoanele suspecte de infectare, numarul de cazuri zilnice Covid-19 ar putea ajunge și la 4.000 la finalul lunii septembrie, potrivit declarațiilor facute vineri seara la Digi24,…

- Reprezentantul Romaniei la OMS avertizeaza cu privire la accelerarea numarului de cazuri Covid-19 cu tulpina Delta. Alexandru Rafila acuza Guvernul pentru politica de accelerare a transmiterii virusului, subliniind eșecul campaniei de vaccinare. Din pacate, ultimele vești nu sunt tocmai bune, astfel…

- Reprezentantul Romaniei la OMS a vorbit despre situația vaccinarii anti-Covid-19 in Romania, reamintind ca aceasta campanie a reprezentat un eșec. In urma cu puțin timp, Alexandru Rafila a comentat afirmațiile facute de președintele Romaniei cu privire la restricțiile pentru persoanele nevaccinate.…

- Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania, declara Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații... The post Rafila: Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania. Este un eșec al campaniei de vaccinare appeared first on Renasterea…

- Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania, declara Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, deputat PSD. El vorbește despre un eșec al campaniei de vaccinare. Alexandru Rafila atrage atenția, la RFI, ca obiectivele din campania…

- Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese in Romania, declara Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, deputat PSD. El vorbește despre un eșec al...

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atentia ca nu este de glumit cu varianta Delta de Covid-19. Lucrurile sunt atat de serioase, incat specialistii le-au transmis sa poarte masca de protectie chiar si oamenilor vaccinati. Ce trebuie sa mai faca persoanele imunizate? Sa pastreze distanța sociala…

- Vești bune pentru romani. Cați dintre cetațenii din Romania s-au imunizat impotriva coronavirusului și ce spun specialiștii despre cat de eficienți sunt anticorpii dobandiți in urma contactarii virusului COVID-19. Valeriu Gheorghița a facut anunțul oficial. Ce se intampla cu cei care se vaccineaza anti-covid-19…