Alexandru Rafila: „România nu a învăţat nimic din valurile precedente“ Alexandru Rafila, medic și deputat PSD, a spus ca Romania nu a invatat nimic din valurile precedente, motiv pentru care valul patru se manifesta atat de dur, potrivit stiripesurse.ro. „In ceea ce priveste valul 4, el dovedeste ca nu am invatat nimic din valurile precedente. Modul in care evolueaza in Romania este foarte ingrijorator. Numarul de cazuri tot mai mare si faptul ca sistemul de sanatate s-a sufocat din nou reflecta acest lucru. Am putea sa facem in oglinda cu ceea ce s-a intamplat in Italia, Germania. Acolo au fost multi pacienti in valurile precedente, dar acum nu se mai intampla asta.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

