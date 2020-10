Stiri pe aceeasi tema

- Medicul a spus ca nu este un „adept al inchiderii școlilor”. Rafila a precizat, in declarația data pentru Romania TV, ca „școlile in sine n-au inregistrat foarte multe cazuri”. „Școlile in sine n-au inregistrat foarte mult cazuri. Au trecut in scenariul roșu, la nivel național, de cand a inceput…

- Ziarul Unirea Un oraș din Romania va fi inchis din cauza incidenței crescute a cazurilor de COVID-19. Ce masuri au fost luate de Comitetul pentru Situații de Urgența Un oraș din țara va fi inchis din cauza numarului crescut al cazurilor de COVID-19. Urmeaza ca restaurantele sa fie inchise, iar școlile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, obișnuita conferința de presa pentru ziua de miercuri.Klaus Iohannis va raspunde intrebarilor jurnaliștilor in contextul in care astazi, 16 septembrie, Romania a inregistrat un numar record de cazuri de coronavirus…

- La inceputul lunii august, Klaus Iohannis a anunțat ca decizia inceperii cursurilor se descentralizeaza la nivel de județ, in baza a 3 scenarii: verde, galben și roșu, care descriu ce se va intampla cu activitatea didactica. Școlile din localilațile in care rata de infectare este peste 3 la mia de locuitori…

- Romania a depașit de cateva zile China la numarul de persoane infectate cu noul coronavirus și este posibil ca in 20 de zile sa o egaleze numarul de decedați daca se pastreaza actuala tendința de 40-50 de persoane decedate din cauza COVID 19 pe zi. Practic, pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei,…

- A ramas mai puțin de o luna pana la inceperea școlilor și au fost stabilite scenariile cu privirile la situațiile in care vor aparea in unitațile de invațamant sau in localitațile pe raza carora se afla, cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Școala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din…

- Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in prezent, majoritatea localitaților din Romania se incadreaza in scenariul verde in care exista un numar foarte mic de bolnavi cu COVID-19. Exista insa și zeci de localitați care se incadreaza in scenariul roșu in care școlile sunt inchise."Bucureștiul se incadreaza…

- Romania se afla pe locul patru in topul tarilor din Europa cu cea mai mare rata de infectare la o suta de mii de locuitori. Acesta este si motivul pentru care mai multe state le interzic romanilor sa mai intre pe teritoriul lor sau le impun izolarea/carantina timp de 14 zile. Ce tari aplica restrictii…