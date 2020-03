Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat joi seara, la Antena, despre evoluția epidemiei de coronavirus in Romania, ca „o sa ajungem sigur la 10.000 de cazuri”.Alexandru Rafila: (...) Apropo de ce se discuta si in Romania, scenarii, cate cazuri vor fi,…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, apreciaza ca varful pandemiei in Romania se va inregistra in perioada Sarbatorilor Pascale, cand ne putem astepta la o cifra de imbolnaviri de pana la 10.000 de persoane. Ieri aveam 260 de infectati si 3.500 de persoane in carantina.

- Peste o saptamana in Romania vor fi un numar consistent de cazuri de infectii cu coronavirus, a declarat sambata la Digi 24 dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, la Digi 24."Depinde foarte mult de cate cazuri cu transmitere cunoscuta o sa avem, noi practic…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a spus, miercuri, ca pacientul care a venit din Israel a infectat cu noul coronavirus alte șase persoane. Acesta susține ca, din fericire, cazurile inregistrate pana acum in Romania nu au pus in pericol viața persoanelor infectate.Președintele…

- Momentul de inchidere a unor instituții sau a unor universitați ar trebui sa fie doar atunci cand exista o transmitere comunitara a coronavirusului și pregatit dinainte, pentru a nu fi create probleme economice foarte mari, a declarat, marți seara, președintele SMR, Alexandru Rafila.Președintele…

- Alexandru Rafila, Președintele Societații Romane de Microbiologie, a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca noul coronavirus are șanse sa ajunga și in Romania, dar ca nu trebuie sa ne panicam. Asta pentru ca deja au fost impuse resticții persoanelor care ajung din zona afectata la noi in…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca exista si pentru Romania riscul aparitiei unor cazuri de coronavirus, chiar daca probabilitatea este redusa. „Astazi la Geneva este o sedinta de urgenta convocata de directorul general al OMS. (…) Probabil o…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, dr. Alexandru Rafila, a anunțat marți ca in curand vor aparea și in Romania teste rapide care sa depisteze virusul gripal care a dus la decesul a șase persoane, in China.