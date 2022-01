Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca, incepand cu data de 1 februarie, Certificatele Verzi ale celor cu doua doze de vaccin și cu mai mult de 9 luni de Post-ul Adio Certificat Verde pentru cei fara doza 3 de vaccin! Ce spune Ministrul Sanatații apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ar trebui sa se insiste mai mult pe responsabilitate, decat pe sancțiuni, el facand referire la regula privind purtarea maștii sanitare. El a spus ca in nicio țara din lume nu sunt suficienți reprezentanți ai autoritații publice care sa ii amendeze…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat sambata, la Bistrita, ca problema crizei de personal din spitale poate fi rezolvata printr-o strategie a resurselor umane specializate, care sa includa colaborarea cu universitatile de medicina, anunța Agerpres. "Criza de personal din spitale…

- Alexandru Rafila a declarat intr-o intalnire informala cu medicii de familie ca se gandește sa nu mai prelungeasca acordarea tichetelor de masa de 100 de lei dupa 1 ianuarie 2022, a informat hotnews.ro. Ministrul Sanatații a explicat ca argumentul pentru care ia in calcul aceasta decizie este acela…

- Toate persoanele care intra in Romania, obligate sa dețina un test PCR negativ! Este o propunere a Institutului Național de Sanatate Publica trimisa Departamentului pentru Situații de Urgența și care a fost propusa, mai departe, de Raed Arafat, in ședința de Guvern de vineri. Moment in care aproape…

- Reprezentanții cultelor cer ca cetațenii sa participe la slujbe fara certificatul verde. Anunțul Premierului Nicolae Ciuca Reprezentanții cultelor cer ca cetațenii sa participe la slujbe fara certificatul verde. Anunțul Premierului Nicolae Ciuca In cursul zilei de joi, premierul Nicolae Ciuca a declarat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat, joi, ca nu exclude ca la secvențiere, cele trei cazuri de infectare venite din Africa de Sud sa fie cu noua tulpina Omicron. De asemenea, ministrul a vorbit și despre posibilele restricții pentru romani.