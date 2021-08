Alexandru Rafila lansează un avertisment: O să avem un val 4 în septembrie-octombrie Medicul și parlamentarul Alexandru Rafila lanseaza un avertisment in care spune ca Romania va intra intr-un al patrulea val pandemic in toamna. „O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie, ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe de o parte. Pe de alta parte, cum va spuneam, depinde cine se imbolnavește pentru ca, daca se imbolnavesc persoane vulnerabile, adica categorii de varsta mai inaintata, dupa 60 de ani, sau pacienți cu comorbiditați, este o situație care poate sa puna la incercare sistemul de sanatate. Daca majoritatea imbolnavirilor vor fi la oamenii tineri, care nu fac forme complicate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

