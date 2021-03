Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea unitaților de invațamant, cu prezența fizica la ore a unei mari parți dintre elevi, a fost posibila și ca urmare a faptului ca municipiul Suceava nu este in scenariul roșu, la care trebuie sa facem eforturi sa nu ajungem, conform unui nou indemn lansat de primarul Ion Lungu.La ...

- Maestrul Dan Puric a ironizat masurile pe care autoritațile le-au recomandat romanilor cu ocazia Sarbatorilor de sfarșit de an 2020. El a spus ca-și va tatua o masca pe fața, ca sa nu mai fie nevoit s-o dea jos și a adaugat, in gluma, ca s-ar putea sa-și vaccineze oul de Paști. „Am ințeles…

- Catalin Drula e mulțumit de banii pe care ii primește prin proiectul de buget pe 2021: „Avem cea mai mare alocare din ultimii zece ani pentru intreținerea infrastructurii feroviare. Pe fonduri europene avem recordul absolut de alocare din ultimul deceniu pentru Transporturi”. „Este un buget care respecta…

- Daca anul trecut ai invațat foarte multe lecții de viața și ți-ai prioritizat interesele in funcție de ceea ce iți aduce cu adevarat liniște și bucurie, atunci e posibil sa te fi gandit sa valorifici mai mult faptul ca locuiești la țara, la casa. Probabil nu ți-a fost prea dificil sa observi ca in perioadele…

- In vremuri de pandemie, Calin Pop, un preot tanar care slujește in Visuia (Beclean), a facut tot ce a putut sa ajunga la credincioșii sai de Boboteaza. Nu l-au incurcat nici noroaiele, care l-au obligat sa se „echipeze” cu cizme de cauciuc pentru drumul sau. „Tot ce conteaza cu adevarat este sa il duci…

- Mii de copii așteapta, in fiecare iarna, Camionul de Craciun al celor de la Tașuleasa Social. Anul acesta, deși unul greu, nu a pus frane acestui proiect. CUM se desfașoara, totuși, cea mai mare acțiune de sarbatori, in plina pandemie: An de an, de aproape doua decenii, Camionul de Craciun pornit din…

- In asteptarea vaccinurilor... Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Digi 24, ca primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID care vor sosi în tara vor fi trimise catre sectiile de boli infectioase pentru imunizarea personalului medical. Ministrul de resort…

- Deputatul USR Stelian Ion, candidat pentru un nou mandat, a declarat, duminica seara, dupa publicarea rezultatelor exit-poll, ca important pentru perioada urmatoare este formarea unei coalitii guvernamentale de dreapta, intre USR-PLUS, PNL si posibil PMP si UDMR, iar PSD sa fie in Opozitie, astfel…