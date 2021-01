Alexandru Rafila, despre noua tulpină de coronavirus din Marea Britanie: Avem o cursă între răspândire și vaccinare Masuri necesare pentru a controla raspandirea noii tulpini„Trebuie intarite masurile de educare (protecție - n.red.), care trebuie verificate, respectate, iar masuri de limitare țintita, locala a a activitații se pot lua doar in acele zone in care apare aceasta problema. Nu este o tulpina care produce o infectie mai grava. Ea modifica insa acel numar de multiplicare, replicare. Cand el este subunitar, sub 1, inseamna ca incet, incet numarul de cazuri scade, cand este peste 1, numarul crește. El modifica cam cu 0,5. Adica, daca la nivel național avem acum in jur de 0,9, (noua tulpina) il aduce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

