Stiri pe aceeasi tema

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Laurentiu Reghecampf a facut anunt despre viitorul sau si a comentat zvonurile ca va fi demis de la Neftchi. Antrenorul roman a recunoscut ca s-a intalnit cu conducatorii clubului, dar i-a anuntat pe fani ca nu se pune problema sa fie inlocuit. „Reghe” a pierdut ultimele doua meciuri oficiale. A fost…

- George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma…

- Alexandru Cicaldau a reusit un gol de senzatie pentru Al Ittihad Kalba. Internationalul roman l-a executat pe portarul advers, cu un sut de vis, de la aproximativ 25 de metri de poarta. Alexandru Cicaldau evolueaza la Al Ittihad Kalba de la inceputul acestui sezon, de cand a fost imprumutat de echipa…

- Olimpiu Morutan, gol pentru Pisa. Internationalul roman a deschis scorul in partida cu Cagliari, dupa ce a profitat de o gafa uluitoare a unui adversar. Cagliari – Pisa s-a terminat 1-1. Olimpiu Morutan a inceput sa marcheze pe banda rulanta pentru Pisa. Morutan a deschis scorul in partida pe care echipa…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Denis Dragus a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internationalul roman a punctat, dupa ce a creat o faza individuala spectaculoasa in careul advers. Denis Dragus a inscris pentru 2-0, in confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a intalnit-o pe Royal Antwerp, intr-un…