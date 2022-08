Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a platit 200.000 de euro ca sa achiziționeze procentele pe care le mai avea CS Mioveni din proprietatea asupra atacantului Alexandru Ișfan (22 de ani). Spera sa-l vanda direct in strainatate pe fotbalistul ce urmeaza sa fie reprezentat de firma fraților Becali. ...

- Primarul Pitestiului, Cristian Gentea, a anuntat, marti, ca mijlocasul Alexandru Isfan este in totalitate juc-torul FC Arges, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- FC Argeș a dat lovitura cu Alexandru Ișfan. Piteștenii au anunțat ca jucatorul de 22 de ani este in totalitate al argeșenilor, dupa ce aceștia au cumparat și restul procentelor pe care le avea Mioveni asupra fotbalistului. In timp ce marile echipe ale campionatului il curteaza pe Ișfan, FC Argeș și-a…

- Veste buna pentru suporterii FC Argeș anunțata in aceasta dimineața de primarul Cristian Gentea. Este vorba despre fotbalistul Alexandru Ișfan, care in acest moment este 100% al clubului din Trivale. Conducerea echipei FC Argeș a ajuns la o ințelegere cu reprezentanții CS Mioveni, obținand toate drepturile…

- „O veste buna pentru suporterii echipei FC Argeș: Alex Ișfan este 100% al nostru! Ne dorim sa continue seria evoluțiilor foarte bune din acest debut de campionat și sa construim o echipa puternica la Pitești!” a anunțat primarul Cristian Gentea.

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a declarat ca vicecampioana este interesata de jucatorii David Miculescu de la UTA si Alexandru Isfan de la FC Arges, dar a subliniat ca transferurile nu sunt perfectate. „Ar putea aparea zilele astea si un jucator nou… sper ca in aceste zile sa facem unul-doua…

- Oficialii formatiei Universitatea Craiova s-au lamurit, in sfarsit, ca echipa are nevoie de „implanturi adevarate“ pentru a se lupta din nou pentru obiectivele indraznete. Au realizat patru transferuri pana acum, aducandu-i sub comanda lui Laszlo Balint pe fundasii Raul Silva si Ivan Martic, respectiv…

- FCSB se pregatește sa iși inlocuiasca liderul Florin Tanase și negociaza pentru achiziționarea atacantului de la FC Argeș, Alexandru Ișfan. El are 23 de ani și e deținut in coproprietate cu CS Mioveni, ceea ce complica negocierea. Florin Tanase inca mai spera sa plece de la FCSB la Shanghai Port, negocierile…