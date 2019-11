Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, ex-candidat la prezidențiale in turul 1, spera ca actualul guvern sa nu repete greșeala promovarii prostiei, incompetenței și rautații mascate.''Adio Dancila! UMILIREA ESTE MAXIMA! Adio analfabetismului si clientelei certate cu limba romana in functii publice. Sper ca…

- Rezultatele dupa numararea 99 la suta din vot:uri arata astfel: Klaus Iohannis - 36,65% Viorica Dancila - 23,80% , Dan Barna - 13,99%, Mircea Diaconu - 9,25%, Theodor Paleologu - 5,6%, 4,42% Kelemen Hunor, 2,73% Bruynseels, 1,49% Alexandru Cumpanașu. Cateva concluzii rapide dupa rezultatele alegerilor…

- Dumitru Buzatu considera ca Viorica Dancila trebuie sustinuta in continuare in campania pentru alegerile prezidentiale. "In general, lucrurile acestea ne afecteaza, dar eu cred ca nu trebuie sa se intample nimic altceva in PSD decat o campanie sustinuta pentru sprijinirea candidatului pe care…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, scrie, luni, pe Facebook, ca-i este rusine de modul in care este prezentata Romania in lume, avand in vedere ca premierul Viorica Dancila si jumatate din Guvern au fost primiti de primarul din Jersey City, oras de dimensiunea Ploiestiului sau a municipiului Baia Mare.

- Fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc, implicat in mai multe campanii electorale ale PSD, spune ca nu are nicio legatura acum cu candidatura Vioricai Dancila la prezidențiale. Contactat de B1.ro, Hrebenciuc a negat categoric orice apropiere de echipa candidatului PSD la prezidentiale: `Nu m-a contactat…

- Alexandru Cumpanașu a afirmat in direct la Romania TV ca Parchetul General a inceput ancheta penala la Institutul Național de Medicina Legala. ”Cred ca se joaca cu focul aștia de la IML. Așa cred eu. Nu de capul lor. Din ceea ce mi-a comunicat procurorul general ieri, a inceput ancheta penala…

- In acest context, premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj. ”Numirea Rovanei Plumb in funcția de comisar european din partea Romaniei este o reușita pentru țara noastra. Este dovada și expresia increderii pe care președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen o are in capacitatea…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, considera ca este "o nebunie" ca prim-ministrul Viorica Dancila sa mai astepte 44 de zile pentru a se prezenta in Parlament, deoarece in aceasta perioada nu se pot tine sedinte de Guvern, avand in vedere absenta mai multor ministri. "Nu, nu se poate 44 de zile.…