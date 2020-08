Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul unic al Dreptei Nicusor Dan a afirmat ca Bucurestiul trebuie sa aiba o reactie rapida pentru accesarea fondurilor europene, in contextul obtinerii sumei de 79,9 miliarde euro pentru Romania, in urma negocierilor de la Bruxelles pe bugetul multianual 2021-2027. El a adaugat ca programul sau…

- Fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie, lanseaza un atac dur la adresa fostului sau coleg de partid, Victor Ponta despre care spune ca este cel mai mare mincinos.Dupa Victor Ponta sau Traian Basescu, bucureștenii s-ar putea trezi cu un nou candidat surpriza la Primaria Capitalei. Marian Vanghelie,…

- „Va aștept alaturi de mine la Capitala, sa facem #CuratenieGenerala. Candidez la Primaria Generala a Capitalei, pentru ca m-am saturat de clasa politica actuala, de 30 de ani de minciuna, incompetența, corupție și vrajeala. Vreau sa va ofer o alternativa reala, tanara, civilizata și cu viziune antreprenoriala…

- Fostul ministru al IMM-urilor din vremea guvernarii PSD, Ilan Laufer si-a anuntat, luni, candidatura la Primaria Capitalei.In decembrie 2019, dupa ce si-a dat demisia din PSD, acesta a lansat Platforma Social Liberala (PSL), un proiect politic demarat impreuna cu analistul politic Alexandru Coita, fost…

- Octavian Badescu, cel de-al treilea candidat anunțat ȋn cursa pentru Primaria Capitalei, acuza PNL, PSD și sateliții acestora de blat la alegerile din toamna. Potrivit lui Badescu, partidele politice care ocupa actualmente scena politica vor sa ȋși ȋmparta, ca și pana acum, puterea, ȋn detrimentul interesului…

- Presedintele organizatiei judetene Giurgiu a PRO Romania, Norut Stanisteanu, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca partidul a mai pierdut din filialele din judet in ultima perioada, dar va avea candidati proprii in aproximativ 80% din localitatile judetului la alegerile locale.Citește…

- Candidatul coalitiei partidelor de dreapta, PNL-USR-PLUS-PMP, a fost invitat in studioul G4Media, unde a vorbit despre solutiile pe care le are in vedere pentru problemele stringente ale capitalei, cum ar fi traficul, dar si despre planurile sale pe plan politic. "Una este ce vrem sa facem…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un editorial recent, i-am semnalat doamnei Gabriela Firea, in calitatea ei de primar general al Capitalei, faptul ca este exclus sa puna capat poluarii din București, daca flota extrem de invechita a Societații de Transport nu trece de la combustibilul lichid la gaz…