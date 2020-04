Alexandra Stan lanseaza varianta acustica a piesei “Obsesii”

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Platformei Social Liberale, Ilan Laufer și Alexandru Coita, au transmis joi pe Facebook o lista cu „adevaruri” si „manipulari” despre pensiile speciale precum si propriile propuneri:„Vom incepe cu ADEVARUL nostru și vom continua cu MINCIUNILE lor: - adevarul este ca intr-o țara…

- Pe 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, Alcohol You. Pentru a reprezenta cat mai bine Romania la Eurovision 2020, nu doar Roxen se pregatește intens, ci și piesei Alcohol You i-au fost aduse imbunatațiri, care sunt deja apreciate pe canalul de…

- Pe 1 martie, publicul și juriul au ales piesa pe care Roxen o va canta in luna mai la Rotterdam, Alcohol You. Pentru a reprezenta cat mai bine Romania la Eurovision 2020, nu doar Roxen se pregatește intens, ci și piesei Alcohol You i-au fost aduse imbunatațiri, care sunt deja apreciate pe canalul de…

- Alexia feat. DJ Project lanseaza clipul piesei „Cronic”, o poveste plina de emoție despre iluzii și dezamagiri. La doar 16 ani, Alexia are un timbru vocal puternic, plin de sensibilitate și o pasiune mare pentru muzica. „Imi amintesc cand aveam 6-7 ani și o ascultam pe Adele la radio, spunandu-mi ca…

- Roton continua seria sesiunilor live acustice, filmate la RTN Factory, ce ofera fanilor sansa de a-si asculta preferatii intr-un cadru intim si relaxant. Dupa Jean Gavril, florianrus si Delia Rus, este randul lui Paul Iorga, ce ne incanta cu un cover dupa o piesa celebra, oferindu-i o noua abordare…

- Justin Bieber lanseaza piesa „Intentions”, extrasa de pe urmatorul sau album – Changes”. Alaturi de Quavo, Justin lanseaza si videoclipul piesei pentru care a facut si un parteneriat cu organizatia nonprofit Alexandria House, ce are ca scop ajutorarea femeilor si copiilor si trecerea acestora din centrele…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca presedintele Iohannis jigneste parlamentul prin declaratiile si actiunile sale, iar remediul prevazut de Constitutie pentru o asemenea situatie este suspendarea presedintelui. Nastase aminteste ca presedintele ar putea fi suspendat, iar interimatul functiei…

- Pe 02.02.2020, la ora 20:00, Alexandra Stan a lansat pe canalul sau de YouTube videoclipul piesei „Obsesii”, fiind primul proiect lansat anul acesta de catre artista. Vineri, 31 ianuarie 2020, Alexandra a postat pe conturile sale de streaming melodia „Obsesii”, locul in care aduna milioane de ascultari.…