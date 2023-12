Alexandra Păcuraru dă startul Caravanei România Suverană. Din 15 ianuarie, ajunge în toată România Gata, am ajuns la finalul acestei misiuni, nu doar la finalul acestui an. Mi-am asumat mai mult decat credeam ca pot duce, de dragul vostru, cu susținerea voastra am rezistat și am venit aici seara de seara indiferent de greutațile cu care ma confruntam zi de zi in viața mea și in societatea noastra… Nu a fost ușor sa ajung la 1 noaptea acasa in fiecare zi, la 7 sa fiu in picioare, sa ma ocup de ai mei, micul dejun, spalat, imbracat, ca la 8-9 sa ajunga la școala si gradinita. Uneori poate ca oboseala m-a sabotat si nu am dat randament maxim cum ați fi așteptat, poate ca am si greșit si pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

