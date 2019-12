Alexandra Manciulea, partener Filip & Company: Anumite state europene sunt mai curajoase din punct de vedere legislativ, ajutand FinTech-urile. Cum sta Romania la acest capitol?

Stiri pe aceeasi tema

- Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.…

- Traian Basescu a fost intrebat de Victor Ciutacu daca i s-ar fi parut umilitor sa aiba o dezbatere cu Viorica Dancila pentru alegerile prezidențiale. Iata raspunsul fostului președinte: ”Nu. (n.r nu i s-ar fi parut umilitor) Nu pentru ca in primul rand e mai buna decat i s-a lasat imaginea.…

- Mirel Radoi (38 de ani), selecționerul Romaniei U21, a oferit declarații inaintea meciului de maine cu reprezentativa similara a Finlandei, din cadrul preliminariilor Campionatului European 2021. Romania U21 – Finlanda U21 se joaca pe 14 noiembrie, de la ora 20:00Irlanda de Nord U21 – Romania U21 se…

- Dintr‑o perspectiva, ca jurnaliști nu am reprezenta decat rotite intr‑un Sistem, manipuland (in mod necesar) dar trezindu‑ne manipulati la inceputul procesului, iar libertatea noastra (relativa) se (re)gaseste in felul de tratare a informatiei. Romania a fost/este/va fi condusa, intr-o masura mai mare…

- Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al acestui an, a afirmat Aura Sabadus, expert in domeniul gazelor in cadrul publicatiei de profil ICIS Londra, in cadrul unei conferinte de profil.

- Ministrul Cercetarii, Nicolae Hurduc, a declarat la inceperea anului universitar de la Politehnica din Capitala ca aceasta este cea mai buna universitate din Romania din punct de vedere al cercetarii. "De aproape 30 de ani urmaresc cu atentie clasamentele universitare, principiile care stau la baza…

- Al cincilea si ultimul episod al seriei „Wild Carpathia“,realizat de jurnalistul si producatorul Charlie Ottley, poate fi urmarit in premiera pentru Romania la TVR 1 azi, 19 septembrie, de la ora 22.00.