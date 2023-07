Alexandra Hudea a cucerit medalia de bronz la 3000 m cu cea mai buna performanta personala

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a prezentat, vineri, la in cadrul unei ceremonii organizate la Complexul Olimpic "Sydney 2000" de la Izvorani si la care a asistat si premierul Marcel Ciolacu, lotul care va reprezenta Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), editia de vara, programata…

- Romania va participa cu 93 de sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European, eveniment ce va avea loc la Maribor, in Slovenia, in perioada 23-29 iulie. Aceștia vor concura la 9 din cele 11 discipline inscrise in programul competiției: atletism, baschet 3×3, ciclism șosea, ciclism mountain bike,…

- 25 de sportivi vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Olimpic de vara al Tineretului European, care se va desfașura la Maribor, in Slovenia. Din lotul național al Republicii Moldova fac parte atleți, inotatori, cicliști, gimnaste, tenismani, iar cei mai mulți sint judocani,…

- La competiția de la Maribor, in Slovenia, din perioada 23-29 iulie 2023, vor participa Silvia Pomana și Lorena Manda Festivalul Olimpic al Tineretului European 2023, ediția de vara, va avea loc in orașul sloven Maribor, in perioada 23-29 iulie, cu participarea a aproximativ 2500 de concurenți,…

- CARANSEBEȘ – Aflat in plina ascensiune, tanarul atlet Lucian Stefan are un obiectiv indrazneț pentru competiția majora de la finalul lunii iulie. La ultimele concursuri la care a participat nu a ratat podiumul, iar acest fapt il face pe Lucian sa se gandeasca la o medalie cat mai straluicitoare la FOTE…