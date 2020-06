Stiri pe aceeasi tema

- Crsitina Becali, fiica latifundiarului din Pipera, nu ține cont de gura lumii. Tanara se iubește cu un puști, care nu face parte din aceeași clasa sociala, insa nimic nu mai conteaza cand dragostea este la cel mai inalt nivel.

- Cristina este mandria milionarului din Pipera, dar mai exista momente in care acțiunile sale ar putea fi mai calculate. Acesta este și cazul de sambata, cand tanara a fost la dentist. Gestul facut la ieșirea din unitatea medicala l-a pus serios pe ganduri pe omul de afaceri. Imbracata lejer, așa cum…

- Scene greu de imaginat in fața unui hipermarket din Ferentari, sectorul 5 al Capitalei. Din imaginile ajunse pe Youtube se poate vedea cum mai mulți polițiști intervin pentru a imobiliza un barbat, in fața centrului comercial. Și cum la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție. Omul…

- In ultimii ani, Columbeanu a avut multe necazuri: a ramas fara avere, a fost parasit de Monica, fosta sotie, i-au murit parintii, iar in momentul de fata se afla in imposibilitate de a-si mai achita indatoririle de chirias. Astfel, afaceristul ar fi ramas in urma chiar si cu intretinerea. La panou,…

- Gigi Becali tocmai plecase de la Palat, la volanul Bentley-ului de 250.000 de euro. Nici nu a parasit bine patronul de la FCSB adresa din zona Piesei Victoriei ca a si fost oprit de politisti, la Piata Charles de Gaulle. Gigi Becali a facut testul pentru coronavirus. "N-are cum sa fie pozitiv,…