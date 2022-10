Stiri pe aceeasi tema

- Atat din partea lui Alex Zanoaga, cat și din partea Siminei Loica, un lucru este clar: nu mai exista cale de impacare intre ei, mai ales in condițiile in care bruneta formeaza acum un cuplu chiar cu Alexandru Bobicioiu, cel care i-a fost prieten lui Alex Zanoaga. Au depus deja actele de divorț, in instanța,…

- Simina Loica și Alex Bobicioiu traiesc o frumoasa poveste de dragoste și se bucura de multe momente speciale. Bruneta a postat pe rețelele de socializare o imagine cu iubitul ei, intr-o ipostaza romantica. Cat de fericita este alaturi de noul ei partener, dupa separarea de Alex Zanoaga.

- Mama copilului raspunde acuzațiilor facute de soțul ei și susține ca nu și-a mai vazut fiica de 7 luni. Femeia a fost nevoita sa faca ordonanța președențiala pentru a-și revedea fiica. Aceasta a marturisit ca soțul ei a fost destul de violent cu ea, motiv pentru care a luat-o pe cea mica și a plecat…

- Ieri, Simina Loica s-a aflat in platul Xtra Night Show și a dat de ințeles ca relația dintre ea și Alex Bobicioiu nu merge tocmai bine. Azi, bruneta a anunțat ca s-au desparțit, dupa ce luptatorul a venit in emisiune și a dezvaluit ca nu-și mai vorbesc. Chiar daca el inca avea speranțe, Simina a dat…

- Simina Loica a venit la Xtra Night Show cu noi dezvaluiri despre relația dintre noul ei iubit, Alex Bobicioiu, și fiul ei și al lui Alex Zanoaga. Bruneta a explicat de ce l-a strigat cel mic „tata” pe actualul ei partener și a dat asigurari ca ii vorbește mereu acestuia despre tatal lui adevarat.

- Cunoscutul scandal dintre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu continua, vedeta acuzandu-și soțul ca nu a anunțat-o de plecarea in Turcia cu cei doi baieți pe care ii au impreuna, noteaza click.ro. Dupa ce Gabi Badalau a declarat pe rețelele de socializare ca soția sa a incercat sa ii strice vacanța pe…

- Batalia din mediul online dintre partidele politice turdene nu mai este o noutate pentru nimeni, insa acum, pentru prima data, PNL Turda raspunde acuzațiilor aduse de USR PLUS Turda, cu privire la cladirea fostei Judecatorii a municipiului. Astazi, USR PLUS Turda a postat pe Facebook cateva imagini…

- Dupa desparțirea de Alex Zanoaga, Simina Loica a decis ca e timpul pentru un nou inceput. Bruneta a decis sa se mute intr-o alta casa alaturi de fiul ei, dar unde vine foarte des și actualul partener. Tanara e foarte fericita și susține ca acum e cu adevarat fericita.