- Antonia și Alex Velea au una dintre cele mai frumoase și solide relații din showbiz. Cei doi se iubesc la nebunie, au doi baieței minunați și unde mai pui ca se bucura și de sprijinul bunicilor.

- Smiley a avut o relație de aproape un an cu o tanara, Raluca Netca, inainte de Gina Pistol. Fata era de profesie dansatoare și bifase colaborari cu Corina, Inna si Antonia. Cei doi au fost impreuna chiar și la Paris, unde au petrecut mai multe zile romantice. Smiley este din nou singur. De…

- Gianina Corondan este decisa sa o puna la punct pe Antonia, din cauza unei greșeli...gramaticale. Iubita lui Alex Velea inca nu a deprins toate cuvintele din limba romana, ea crescand inca de mica in America.

- Antonia se numara printre cele mai frumoase femei din lume. Este una dintre cele mai de succes artiste. Mai mult decat atat, Antonia are parte de un nou motiv de bucurie, grație frumuseții sale.

- Indragitul cantareț care formeaza o familie frumoasa cu Antonia, cu care are doi baieți, Dominic și Achim, a debutat in show-bizz la un concurs muzical televizat. Tabu iți spune in continuare cum a debutat Alex Velea și ce planuri are solistul pentru urmatoarea perioada. Cantarețul a debutat la varsta…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Antonia și Alex Velea formeaza unul dintre cele mai frumoase și indragite cupluri din Romania! Artista iși adora iubitul și nu ezita sa-și declare dragostea de fața cu toata lumea. Ei bine, asta a facut și acum, reușind sa scoata la vedere o latura mai romantica…

- Speak (33 de ani) și iubita lui Ștefania (23) au dat lovitura in mediul online. Cei doi au poza cu cele mai multe like-uri pe Instagram, in Romania. Speak (Ștefan Sprianu) și Ștefania participa la Asia Express, iar cantarețul a decis s-o ceara de soție pe iubita lui, in timpul concursului. Momentul…

- Inca de cand a inceput pandemia și fiecare s-a izolat acasa, cautand sa aiba diverse activitați pentru a scapa de plictiseala, Antonia a facut curat in cutiile vechi și a dat peste albumele din liceu și de toate amintirile pe care le-a dobandit cat timp a locuit in America. Artista și-a adus aminte…