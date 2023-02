Alexandru Piturca, acuzat de Directia Nationala Anticoruptie de cumparare de influenta in dosarul achizitiilor de masti neconforme in pandemie, a scapat de controlul judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a revocat aceasta masura. Asadar, Curtea de Apel București nu numai ca a respins cererea DNA de arestare preventiva a lui Alexandru Pițurca, fiul lui […] The post Alex Piturca a avut aceeasi soarta ca si tatal sau. Decizia Curtii de Apel Bucuresti first appeared on Ziarul National .