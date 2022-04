Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a enumerat mai multe state care și-au aratat nesiguranța in legatura la aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana sau care au evitat sa aiba o poziție sigura in favoare țarii sale. Președintele a vorbit și despre Romania, in cadrul summit-ului de la Bruxelles.

- Peste 800 de angajați al Combinatului Siderurgic TMK Reșița au ieșit la protest, dupa ce nu și-au primit salariile și nu mai au din ce trai. Oamenii sunt victimele colaterale ale razboiului din Ucraina, combinatul din Reșița avand capital rusesc. Angajații n-au fost platiți din data de 15 martie Cei…

- „Romania sprijina pe deplin integrarea Ucrainei, precum și a Republicii Moldova și Georgiei, in Uniunea Europeana. Locul acestor parteneri ai UE este in intriorul familiei europene, iar Romania va face tot posibilul pentru ca acest lucru sa devina realitate.”, este postarea președintelui Romaniei.Mesajul…

- „Sunt recunoscator Romaniei pentru contribuția sa semnificativa la capacitațile de aparare ale țarii noastre. Sunt recunoscator președintelui @KlausIohannis pentru sprijinul aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. Simțim sprijinul politic și de aparare al partenerilor noștri romani”, a scris Zelenski…

- sursa foto: Captura foto #AllForJan 2022 Cristian Andrei Leonte, jurnalist Info Sud-Est și G4Media , a fost nominalizat pe lista scurta la Premiul #AllForJan 2022 , acordat in memoria jurnalistului de investigații slovac Jan Kuciak, asasinat in 2018. Cristian Andrei Leonte a intrat pe lista scurta…

- Romania vrea detensionarea crizei ruso-ucrainene pe cale diplomatica Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele Klaus Iohannis spune ca România vrea detensionarea crizei pe cale diplomatica, dar ca este pregatita pentru consecințele unei eventuale…

- Romania ramane in randul celor trei cele mai corupte tari din Uniunea Europeana, alaturi de Ungaria si Bulgaria, releva Indicele de Perceptie a Coruptiei 2021 publicat marti de Transparency International.

- Comisia Europeana a virat 1.942.479.890 euro in contul Ministerului Finantelor, suma reprezentand prefinantarea de 13 din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, informeaza, joi, 13 ianuarie, Ministerul Finantelor.Aceasta…